Президента «Бенфики» вызвали в суд из-за получения денег от «Локомотива»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика из-за получения денег от московского «Локомотива», сообщает CNN Portugal.

Легенду португальского футбола обвиняют в получении €76 тыс., которые были частью платежа за аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Отмечается, что транзакция нарушила европейские санкции в отношении российских организаций и лиц.

Согласно португальскому законодательству, за это нарушение грозит срок до пяти лет.

«Локомотив» приобрел у «Бенфики» аргентинского центрального защитника в январе 2023 года за €300 тыс. Конти провел за железнодорожников всего пять матчей, после чего был отдан в аренду клубу «Колон», а затем продан в «Расинг» за €600 тыс.

