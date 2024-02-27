Бывший футболист «Краснодара» оказался на грани жизни и смерти из-за болезни мозга

Бывшего полузащитника «Краснодара» шведа Кристоффера Ольссона экстренно госпитализировали из-за острой болезни головного мозга, сообщается на сайте датского клуба «Мидтъюланн», за который в настоящее время выступает футболист.

Ольссон доставлен в больницу после того, как сегодня утром потерял сознание у себя дома. Он подключен к аппарату ИВЛ. Специалисты пытаются установить более точный диагноз.

28-летний полузащитник провел 47 матчей за сборную Швеции.

Ольссон выступал за «Краснодар» в 2019-21 годах и был одним из лидеров российского клуба. Он сыграл за «быков» 80 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь передач.

Ранее стало известно о завершении спортивной карьеры многократными чемпионками мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными.