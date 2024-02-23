Сестры Аверины официально завершили свою спортивную карьеру

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины, закончили свой профессиональный путь. Об этом заявила главный тренер национальной команды Ирина Винер. Ее комментарий публикует ТАСС.

Дина Аверина является призером Олимпиады в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира. Ее сестра Арина Аверина — 9-кратная чемпионка Европы. 25-летние прославленные россиянки официально завершили свою карьеру после достижения невероятных спортивных высот.

«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут», — отметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Сами сестры подтвердили свое решение, но отметили, что продолжат выступать в шоу даже после завершения карьеры. Однако на профессиональном уровне выступать девушки уже не будут.

«Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — объявили спортсменки.

Напомним, спортсменам из России все сложнее пробиваться на мировые соревнования. МОК заставляет представителей РФ и Белоруссии выступать без флага и гимна. На фоне этого Винер сообщала, что сборная страны по художественной гимнастике не собирается так унижаться, в связи с этим и на международных соревнованиях не появится.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.