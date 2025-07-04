Бывший футболист московского «Спартака» попал в реанимацию

Бывший советский полузащитник и нападающий, экс-игрок «Спартака» Мухсин Мухамадиев находится в реанимации. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его информации, 58-летнего спортсмена накануне госпитализировали в Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России. Он уже две недели находится в реанимации.

Также, пишет РИА Новости, Мухамадиева подключили к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ).

Мухамадиев выступал за такие российские команды, как «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород). Профессиональную игровую карьеру завершил в 2002 году в клубе второго дивизиона России «Витязь» из Подольска, после чего продолжил работу в той же команде на тренерской должности.

В конце июня 2025 года СМИ сообщали, что Мухамадиев перенес несколько инсультов в течение полугода.

Ранее сообщалось, что ветеран ЦСКА Юрий Аджем протаранил забор школы в Москве.