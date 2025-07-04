Экс-тренер ЦСКА Аджем потерял сознание за рулем и въехал в школьный забор

В Москве экс-тренер ПФК ЦСКА Юрий Аджем на своем «Лексусе» протаранил забор школы в Москве, пишет Mash.

По информации источника, инцидент произошел после того, как Аджем потерял сознание и лишился возможности управлять автомобилем. Сейчас 72-летний российский тренер находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Предварительно, никто не пострадал.

Юрий Аджем — бывший советский футболист и российский тренер, обладатель звания мастера спорта СССР международного класса. Он становился чемпионом Европы среди молодежи в 1976 и 1980 годах.

С 1994 года Аджем начал свою тренерскую деятельность, работая в таких командах как ЦСКА, тульский «Арсенал», новороссийский «Черноморец» и «Ростсельмаш».

Ранее сообщалось, что на 28-м году жизни умер сотрудник ЦСКА и бывший футболист Георгий Кодзаев.