Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» возглавил сборную Кыргызстана

Договор заключен сроком на один год и один месяц. В случае успешного выступления команды на Кубке Азии 2027 года соглашение автоматически будет продлено еще на три года.

«Назначение Просинечки внушает большие надежды и открывает для национальной команды новые перспективы», — говорится в релизе.

Роберт Просинечки входит в талантливейшее поколение югославского футбола, которое в 1987 году выиграло молодежный чемпионат мира. В 1991 году Просинечки с «Црвеной Звездой» выиграли Кубок европейских чемпионов. Позже хорватский полузащитник выступал за «Реал», «Барселону» и «Севилью». В качестве тренера специалист работал со сборными Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Черногории.

Ранее махачкалинское «Динамо» приняло отставку главного тренера Хасанби Биджиева.