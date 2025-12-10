Махачкалинское «Динамо» напоследок извинилось перед ушедшим тренером Биджиевым

Клуб резко осудил организаторов и исполнителей перфоманса. В ходе матча 18-го тура с «Пари НН» (0:1) группа болельщиков повернулась спиной к полю. На их футболках была составлена надпись «Биджиев, уходи».

59-летний специалист после матча подал в отставку. Через несколько дней она была принята. Хасанби Биджиев принял махачкалинское «Динамо» в декабре 2024 года.

После поражения от «Пари НН» дагестанская команда опустилась на 13-е место в РПЛ, в зону стыковых матчей. «Динамо» набрало лишь одно очко в последних четырех матчах и перед зимней паузой имеет в своем активе 15 баллов.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Спартака» Деян Станкович возглавит сербскую «Црвену Звезду».