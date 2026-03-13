Бывший футболист «Ростова» рассказал о повернутости Карпина на здоровом питании

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин в интервью «РБ Спорт» рассказал , в чем проявлялась строгость бывшего главного тренера команды Валерия Карпина. Он отметил, что специалист был очень принципиален в вопросах диеты.

Футболист подчеркнул, что в целом в «Ростове» была хорошая атмосфера.

«Конечно, тема еды давила, некоторые ребята говорили: „О, опять будет комбикорм“. Да, может, в этом вопросе у Карпина есть перебор, но это его видение, требования. В этом он жесток. Наверное, в российском футболе он один такой», — рассказал Трошечкин.

Полузащитник подчеркнул, что лично у него с Карпиным остались хорошие отношения.

29-летний Трошечкин в настоящее время выступает в Первой лиге за волгоградский «Ротор». Валерий Карпин в начале сезона возглавил московское «Динамо», но в ноябре написал заявление об увольнении, решив сосредоточиться на работе в сборной России. Сообщалось, что многие динамовцы не смогли принять требований Карпина к тренировкам и режиму.

