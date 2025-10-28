Бывший футболист «Рубина» возглавит сборную Сербии

Он займет место Драгана Стойковича, ушедшего в отставку в середине октября. Сообщалось, что ФСС рассматривает на пост главного тренера Деяна Станковича из «Спартака» и бывшего тренера «Локомотива» и ЦСКА Марко Николича, ныне возглавляющего греческий АЕК.

В бытность игроком Паунович провел большую часть карьеры, выступая в Испании. В 2007 году он выступал за казанский «Рубин», проведя 18 матчей за клуб и забив два мяча.

Как тренер Паунович работал в молодежных сборных Сербии, «Чикаго Фэйр» из МЛС, мексиканских «Гвадалахаре» и «Тигресе». Его последним клубом был испанский «Овьедо».

Ранее агент тренера Марцела Лички опроверг факт переговоров специалиста с московским «Спартаком».