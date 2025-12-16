Бывший футболист сборной СССР неполиткорректно раскритиковал темнокожих игроков в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «Советским спортом» нелицеприятно высказался о поведении темнокожих футболистов в РПЛ.

В пример он привел нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Колумбийский форвард регулярно апеллирует к судьям, а в матчах РПЛ с ЦСКА и «Спартаком» получал красные карточки.

«Кордобу надо тормозить, потому что он уже возомнил себя великим игроком. Черные в Европе так себя не ведут. Они там скромные и тихие, попробуй они там поговорить с судьей — удалят сразу. В общем, сами распустили черномазых этих», — сказал Пономарев.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне в активе 32-летнего форварда 24 матча за «быков» во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал шесть передач.

