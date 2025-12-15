Еще один бывший футболист «Химок» перейдет в «Локомотив»

«Локомотив» собирается подписать контракт сроком на два с половиной года с аргентинским полузащитником Лукасом Верой, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 28-летний футболист уже направляется в Москву для прохождения медобследования.

В минувшем сезоне Вера выступал за «Химки». В «Локомотиве» уже играют его бывшие одноклубники Зелимхан Бакаев и Александр Руденко. Вера летом подписал контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, но уже в сентябре стороны расторгли соглашение, а футболист не сыграл ни одного матча.

Лукас Вера провел 85 матчей в РПЛ, выступая за «Химки» и «Оренбург». На его счету в этих играх 10 голов, 16 ассистов и девять желтых карточек.

Поиск игрока на позицию центрального полузащитника косвенно подтверждает вероятный переход капитана «Локо» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Сообщалось, что футболист принял окончательное решение по смене обстановки.