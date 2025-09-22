Бывший футболист ЦСКА намекнул, что армейский клуб дурно поступил с Николичем и Фернандесом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «Советским спортом» высказался об уходе с поста главного тренера армейцев Марко Николича.

Сербский специалист неожиданно разорвал отношения с московским клубом после завоевания Кубка России и третьего места в РПЛ в минувшем сезоне.

«По поводу ухода Николича у меня будет такой же ответ, как и с Марио Фернандесом — у каждой медали есть две стороны. Смог бы я сделать точно так же? А вы знаете, как ЦСКА поступил с Марко Николичем? Лично я знаю, но говорить не буду. Я еще знаю, как поступили с Фернандесом. Но тоже не скажу ничего. Узнайте сначала обе стороны медали», — сказал Тошич.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год и трижды становился чемпионом России в составе армейцев. В настоящее время 38-летний футболист выступает за клуб Медиалиги «СКА-Ростов».

