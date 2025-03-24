Бывший футболист «Зенита» Погребняк посоветовал игрокам петербургской команды позакрывать рты
Экс-футболист Погребняк: игрокам «Зенита» надо рты-то позакрывать
Фото: [ФК «Зенит»]
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал «Чемпионату» высказывание полузащитника петербургской команды Максима Глушенкова о том, что тот не получает удовольствия в играх за клуб.
Также ранее вингер Андрей Мостовой пожаловался на непопадание в стартовый состав «Зенита». Погребняк выразил уверенность, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак сможет решительно погасить недовольство игроков.
«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберется. У него все четко! Мне кажется, футболистам «Зенита» надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата», — сказал Погребняк.
Максим Глушенков в интервью посетовал на то, что в игре со «Спартаком» тренерский штаб отвел ему строгое задание, выполняя которое он всего три раза коснулся мяча.