Глушенков признался, что не получает удовольствия от игры за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков в интервью «Матч ТВ» признался , что не получал удовольствия от игры за клуб этой весной.

Он подчеркнул, что особенно недоволен своей ролью на поле. По словам футболиста, в матче со «Спартаком» (1:2) он выполнял четко поставленную тренерским штабом задачу, поэтому коснулся мяча всего три раза за игру.

Футболист отметил, что в матче за сборную против Гренады впервые за весну получил кайф от игры.

Глушенков перешел в «Зенит» перед началом сезона из «Локомотива». В первых четырех матчах РПЛ он забил семь мячей. Однако по возвращении в строй после травмы футболист играет не так ярко.

Агент Тимур Гурцкая сказал, что Глушенков вошел в некую «стадию неуправляемости».