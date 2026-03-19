Бывший футболист «Зенита» сменил гражданство, чтобы сыграть за Гаити на чемпионате мира

Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор объявил о смене гражданства. Футболист сообщил, что принял предложение сыграть за сборную Гаити на чемпионате мира.

Имеющий гаитянские корни Изидор родился во французском Ренне, выступал за юношеские сборные Франции, но не был заигран за основную команду.

«Уважаемые друзья, мои гаитянские братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении положительно ответить на вызов в национальную сборную Гаити. В последние месяцы я получил от вас шквал сообщений с просьбой присоединиться к „гренадерам“. Они тронули меня до глубины души», — написал Изидор в соцсети.

Нападающий признался, что потратил время на размышление, потому что задумывался, как повлияет его решение на баланс команды. Теперь он горд стать частью сборной Гаити.

Вильсон Изидор выступает за клуб АПЛ «Сандерленд». Зимой 2025 клуба англичане выкупили нападающего за €6 млн. Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн. В текущем сезоне АПЛ Изидор отметился четырьмя голами в 26 матчах.

Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира в одной группе с Бразилией, Марокко и Шотландией.

