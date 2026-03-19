Капитан «Спартака» рассказал, как досталось Солари за глупый фол в игре с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал «Чемпионату», как в команде отреагировали на глупый фол Пабло Солари, который привел к ключевому пенальти в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В первом тайме встречи на «Газпром Арене» «Спартак» владел инициативой, но перед самым перерывом Пабло Солари схватил за футболку Дугласа Сантоса, который побежал за уходящим из штрафной площади мячом. Нарушение было очевидным, и Сергей Карасев не раздумывая назначил пенальти, а Александр Соболев с точки открыл счет. Этот эпизод можно считать переломным в матче.

«Его много кто отругал. Пабло все прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах все решают детали. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится», — сказал Зобнин.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 35 очков в 21 матче. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Оренбургом».

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова неадекватным.