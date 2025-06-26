Бывший генменеджер «Витязя» может трудоустроиться в «Ак Барсе»

Предполагается, что в казанском клубе специалист будет отвечать за поиск иностранных игроков.

Игорь Варицкий в бытность игроком выступал за челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Северсталь» и другие клубы. В 1993 году он стал чемпионом мира в составе сборной России. С 2010 по 2013 год Варицкий работал генеральным менеджером в «Тракторе», с 2013-го занял аналогичную должность в «Витязе».

«Витязь» снялся с предстоящего чемпионата КХЛ из-за проблем с финансированием. Клуб распродает оставшихся в команде хоккеистов, чтобы рассчитаться с долгами.