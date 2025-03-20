Бывший глава FIA Тодт надеется, что «Формула-1» вернется в Россию

«Я надеюсь, что мир восторжествует и «Формула-1», конечно, вернется в Россию. Россия всегда была важной гонкой в календаре», — отметил Тодт.

Тодт занимал пост президента FIA с 2009 по 2021 год. Именно при нем появился российский этап «Формулы-1». Он проходил на трассе в Сочи с 2014 по 2021 год. Планировалось, что в дальнейшем российский этап «переедет» на новую трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, однако после начала спецоперации на Украине руководство «Формулы-1» исключило из календаря этап в России.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» «Макларен» планировала переманить у «Ред Булл» четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.