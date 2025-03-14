«Макларен» хотел переманить чемпиона мира Ферстаппена
De Telegraaf: «Макларен» рассматривал возможность подписать Ферстаппена
Фото: [formula1.com]
Генеральный директор «Макларена» Зак Браун изучал возможность подписания контракта с четырехкратным чемпионом мира «Формулы-1» Максом Ферстаппеном, пишет издание De Telegraaf.
Браун подтвердил, что звонил в «Ред Булл» по поводу Ферстаппена, но это было не предметное предложение, а просто желание получить представление о том, возможен ли такой переход в принципе.
Получив ответ, «Макларен» продлил контракт с Оскаром Пиастри. В минувшем сезоне австралийский гонщик занял четвертое место в общем зачете, выиграв два этапа и восемь раз попав на подиум.
Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.
Ранее сообщалось, что НХЛ планирует увеличить количество игр в регулярном чемпионате.