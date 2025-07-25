Бывший глава службы безопасности сборной России по футболу ушел добровольцем на СВО

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС), бывший руководитель службы безопасности сборной России Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО. Об этом рассказал журналист и инсайдер Иван Карпов.

58-летний Павлов — капитана запаса ВВС и мастер спорта по тяжелой атлетике. В сборной России он работал с 2005 года.

Карпов вспомнил, как «дядя Миша» встречал Гуса Хиддинка в Москве. Пока новый главный тренер сборной России согласовывал детали контракта с РФС, Павлов в течение трех дней показывал столицу супруге Хиддинка.

Павлов опекал всю линейку сборных команд России, а также помогал на матчах РПЛ. В 2017 году именно он пробирался с Кубком РПЛ через толпу фанатов, чтобы вручить трофей «Спартаку».

Ранее сообщалось о безобразном поведении украинских фанатов на матче Лиги конференций «Александрия» — «Партизан», которые скандировали лозунг «Убей серба».