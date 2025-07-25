Болельщики ФК «Александрия» из Кировоградской области проявили свою поддержку команде, скандируя лозунг «Убей серба» во время матча Лиги конференций против «Партизана» из Белграда.

Якобы причина в том, что сербские команды провели ранее товарищеские встречи с ЦСКА и московским «Динамо».

«Уби! Уби! Уби Србина», — то и дело разносилось над стадионом со стороны украинского сектора болельщиков.

Кроме того, непосредственно перед началом матча игроки команды из Кировоградской области не стали пожимать руки своим оппонентам, проявив откровенно неспортивное поведение.

Арбитр матча был вынужден напомнить украинским фанатам о возможном серьёзном штрафе за продолжение оскорбительных высказываний.

Что до итога матча между сербским «Партизаном» и украинской командой, то встреча закончилась победой сербов со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что на Украине против экс-футболиста и тренера «Зенита» Анатолия Тимощука возбудили дело о финансировании ВС РФ — ему грозит до 12 лет заключения.