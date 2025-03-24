Бывший хоккеист из Новочебоксарска погиб в зоне СВО

В Курской области во время выполнения боевого задания погиб бывший хоккеист Евгений Константинов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сокол» (Новочебоксарск), в котором спортсмен начинал свою карьеру.

Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона «Поволжье».

Воин погиб еще в ноябре 2024 года. Прощание с ним пройдет в понедельник, 24 марта, в родном поселке героя Урмары.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 марта ВСУ атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Краснодарском крае.