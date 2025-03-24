Около двух часов ночи 24 марта киевские власти предприняли атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), в Краснодарском крае, используя БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Российские системы ПВО успешно перехватили украинский дрон-камикадзе в 7 км от важного объекта международной энергетической инфраструктуры. Обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Стоит напомнить, что 17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» уже подвергалась нападению со стороны киевского режима. Тогда объект получил повреждения и был временно выведен из строя для проведения необходимых восстановительных работ.

Кроме того, 19 марта, спустя всего несколько часов после решения президента России Владимира Путина о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины (принятого по инициативе президента США), Киев совершил атаку тремя беспилотниками самолетного типа на объект КТК, расположенный в станице Кавказская Краснодарского края.

Таким образом, несмотря на заявления Зеленского, доведенные до сведения американской стороны, киевский режим продолжает целенаправленно разрабатывать, подготавливать и осуществлять атаки на энергетические объекты, включая международные, на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два моста в Белгородской области американскими HIMARS.