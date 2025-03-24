ВСУ вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию в России
Минобороны: силы ПВО отразили атаку БПЛА на нефтяную станцию «Кропоткинская»
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Около двух часов ночи 24 марта киевские власти предприняли атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), в Краснодарском крае, используя БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
Российские системы ПВО успешно перехватили украинский дрон-камикадзе в 7 км от важного объекта международной энергетической инфраструктуры. Обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Стоит напомнить, что 17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» уже подвергалась нападению со стороны киевского режима. Тогда объект получил повреждения и был временно выведен из строя для проведения необходимых восстановительных работ.
Кроме того, 19 марта, спустя всего несколько часов после решения президента России Владимира Путина о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины (принятого по инициативе президента США), Киев совершил атаку тремя беспилотниками самолетного типа на объект КТК, расположенный в станице Кавказская Краснодарского края.
Таким образом, несмотря на заявления Зеленского, доведенные до сведения американской стороны, киевский режим продолжает целенаправленно разрабатывать, подготавливать и осуществлять атаки на энергетические объекты, включая международные, на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два моста в Белгородской области американскими HIMARS.