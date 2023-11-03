Бывший игрок КХЛ провел тренировку для юных хоккеистов Зарайска

Бывший игрок КХЛ Сергей Бернацкий провел тренировку для юных хоккеистов Зарайска, сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь» . Спортсмен посетил секцию хоккея в Зарайском ледовом спорткомплексе.

Бернацкий вместе с тренерами провел два занятия для ребят 2011-2016 годов рождения. После тренировок спортсмен раздал всем желающим автографы.

Бернацкий начал профессиональную карьеру в 2000 году. До 2011 года он выступал в составе «Нефтехимика». Еще несколько сезонов он отыграл в «Металлурге» и «Торпедо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Зарайска Виктором Петрущенко. В ее рамках обсудили планы по развитию муниципалитета.