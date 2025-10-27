Бывший игрок «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» поляк Гжегош Крыховяк объявил о завершении карьеры в 35 лет.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека. Я состоявшийся футболист, ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами радости и успеха, однако и с трудными моментами, которые многому меня научили», — написал Крыховяк в соцсети.

Крыховяк до перехода в «Локомотив» в 2019 году выступал за французские «Реймс», «Нант», ПСЖ, английский «Вест Бромвич» и испанскую «Севилью». Крыховяк провел в РПЛ 94 матча, забил 24 мяча и отдал 14 передач.

После начала СВО польский полузащитник покинул «Краснодар» и играл на правах аренды за АЕК и «Аль-Шабаб». Последним клубом поляка был кипрский «Анортосис». По окончании минувшего сезона новых предложений Крыховяк не получил.

