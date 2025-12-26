Бывший игрок НХЛ рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для ребенка в Калифорнии

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Александр Фролов в интервью «Советскому спорту» рассказал , во сколько обходятся занятия хоккеем в США.

Фролов в настоящее время тренирует детей в Лос-Анджелесе. По его словам, на ребенка 13 лет родителям приходится тратить примерно $45 тыс. в год.

«Очень недешево. Это большой минус, когда у тебя нет никаких дотаций, все на коммерческой основе. Родителям приходится непросто», — отметил Фролов.

При этом у детей лишь по две-три основные тренировки в неделю из-за дороговизны льда, и родителям, как правило, приходится брать дополнительные занятия.

По словам Фролова, квалифицированный детский тренер в США может зарабатывать $10-12 тыс. в месяц, но есть и те, кто получает вдвое меньше.

Александр Фролов в 2000 году был выбран «Лос-Анджелес Кингз» в первом раунде драфта и провел за команду семь весьма успешных сезонов, в лучшем из которых набрал 71 очко в регулярном чемпионате. После заокеанской карьеры Фролов выступал в КХЛ за «Авангард», ЦСКА, «Торпедо» и «Амур».

