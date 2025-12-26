«Металлург» продлил контракт с самым экстравагантным тренером России

Магнитогорский «Металлург» объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным еще на два года.

Таким образом, специалист будет работать с командой до конца сезона 2027/2028.

Андрей Разин — один из самых экстравагантных тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), он известен своими спорами с арбитрами и яркими пресс-конференциями.

Разин пришел в «Металлург» в 2023 году и в первый же сезон привел команду к победе в Кубке Гагарина. В текущем сезоне магнитогорцы с отрывом возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав 59 очков в 37 матчах.

До «Металлурга» Разин работал в КХЛ в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Северстали».

