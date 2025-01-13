Бывший игрок «Спартака» Промес оказался должником в России

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за дубайский «Юнайтед», имеет задолженность в России в размере более 500 тыс. руб., узнал SHOT.

По информации источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила футболисту счет на сумму 455 тыс. руб. Кроме того, его компания ООО «Рестбар» имеет задолженность в размере 58,4 тыс. руб. При этом счета фирмы заблокированы, а приставы ведут в отношении нее исполнительное производство.

После скандала, связанного с арестом Промеса в ОАЭ из-за аварии, футболист продолжил играть за клуб Dubai United, который принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину — владельцу московского ФК «Родина».

После скандала в Дубае власти Нидерландов потребовали экстрадиции Промеса. На родине он был приговорен к шести годам тюрьмы за причастность к ввозу в страну 1,3 тонны наркотических веществ и нанесению телесных повреждений.

Ранее стало известно, что после скандала «Крылья Советов» возглавит экс-министр из Тулы Дмитрий Яковлев.