После скандала «Крылья Советов» возглавит экс-министр из Тулы Дмитрий Яковлев

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщило издание «РБК Спорт» со ссылкой на независимые источники.

Совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов» назначит нового председателя в ходе заседания, запланированного на 10 января. Кроме этого, на встрече обсудят важные административные назначения.

В настоящее время Яковлев не занимает каких-либо официальных позиций в клубе, и его кандидатура стала основной среди обсуждаемых. Информация о других кандидатах на пост пока не раскрыта.

Яковлев имеет значительный опыт управления в области спорта и власти. Ранее он работал в Тульской области, где в 2019 году занимал должность помощника министра спорта. Сейчас он продолжает исполнять обязанности вице-губернатора Самарской области.

Сейчас председателем совета директоров футбольного клуба является Габибулла Хасаев. Он также является руководителем Института экономики и управления Самарского университета.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. Такое заявление было сделано на фоне задолженности «Крыльев Совета» в размере 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

По словам Федорищева, объем рынка коррупции в судействе в российском футболе достигает 500 млн рублей. Он отмечал, что коррупция затрагивает порядка 10 команд высшего дивизиона.

В связи с обвинениями губернатора информация о коррупционных действиях была передана в правоохранительные органы. В настоящее время МВД по Самарской области проводит проверку по заявлению губернатора. Также Российский футбольный союз (РФС) сообщил о проведении собственного расследования.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ после 18-го тура. В декабре о миллиардном долге футбольного клуба сообщил сам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.