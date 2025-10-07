Бывший игрок «Вашингтона» вспомнил дебютный сезон Овечкина в НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», а ныне главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл в разговоре с «Чемпионатом» поделился воспоминаниями об Александре Овечкине в первый сезон россиянина НХЛ.

Робитайл в сезоне-2025/26 находился в системе «Кэпиталз» и провел два матча за основу.

Специалист отметил, что по Овечкину сразу было видно, за какие качества его выбрали под первым номером на драфте НХЛ.

«Я помню Алекса во время его первого тренировочного лагеря. Он все время возился с шайбой. Уже тогда стало ясно, что у него отличный бросок, но в то же время он был реально хорошим человеком. Ови проводил много времени с другими молодыми парнями в команде, многим интересовался. Уже тогда его можно было назвать лидером», — сказал Робитайл.

Александр Овечкин пропустил значительную часть предсезонки, однако к старту регулярного чемпионата успел восстановиться. Стало известно, что тренерский штаб «Вашингтона» включил 40-летнего капитана в состав на первый матч с «Бостон Брюинз».

Ранее клуб подготовил ролик, в котором вспоминал первую игру Овечкина в НХЛ: в матче с «Коламбус Блю Джекетс» россиянин отметился двумя заброшенными шайбами.