Бывший инвестор «Химок» заявил, что не знает о ситуации в клубе

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию с долгами клуба перед сотрудниками.

Он заявил, что не располагает информацией о том, что сейчас происходит с «Химками», и предложил обратиться к руководству клуба.

ФК «Химки» приостановил свою деятельность из-за плачевной финансовой ситуации. Бывшие сотрудники клуба опубликовали открытое письмо в РФС, РПЛ и Минспорта с просьбой помочь в получении денег, которые задолжал им футбольный клуб.

Письмо подписали 47 человек, но некоторые бывшие игроки «Химок» отказались поставить свою подпись под обращением. В частности, письмо не подписал нападающий Илья Садыгов, сын экс-инвестора подмосковного клуба.

Туфан Садыгов стал одним из владельцев турецкого «Серик Беледиеспор». За этот клуб будут выступать несколько футболистов из российского чемпионата, в том числе и Илья Садыгов.