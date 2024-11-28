Бывший юрист Большого театра Глазкова назвала стоимость билетов в Мариинский театр

По словам оперного продюсера Людмилы Глазковой, наиболее дорогие билеты в Мариинский театр на выступление звезды мировой оперы Амброджо Маэстри, запланированное на пятницу, стоят шесть тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она подчеркнула, что данная сумма является более чем приемлемой, причем это стоимость билета в первый ряд партера.

По мнению эксперта, год назад билеты на выступление Ферруччо Фурланетто стоили примерно столько же. Причем это намеренная политика руководства Мариинского театра сохранять доступность цен на билеты даже на звезд первой величины для того, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к искусству.

Ранее директор Большого театра Гергиев ответил на критику о дороговизне билетов.