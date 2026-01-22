Бывший легионер «Спартака» нашел себе клуб в Казахстане

Бывший полузащитник московского «Спартака», чемпион Английской премьер-лиги и победитель Лиги Европы в составе «Челси» Виктор Мозес будет выступать за «Кайсар», сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его информации, 35-летний нигериец подписал годичный контракт с клубом из Казахстана. Официально клуб представит новичка 24 января.

В карьере Мозеса были английские «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Лутон», московский «Спартак», итальянский «Интер» и турецкий «Фенербахче». Последние полгода нигериец находился без игровой практики.

Мозес выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности он провел за «Спартак» 84 матча (больше только за «Челси»), забил 10 мячей и отдал 10 передач.

«Кайсар» из Кызыл-Орды в чемпионате Казахстана 2025 года финишировал на 11-м месте.

Ранее стало известно, что «Спартак» намерен приобрести вингера «Балтики» Владислава Сауся.