«Спартак» вступил в борьбу за полузащитника «Балтики»

По его данным, красно-белые предложили за игрока 250 млн руб. Примерно с таким же предложением на «Балтику» выходил ЦСКА. Однако калининградцы не хотят за такие деньги расставаться с одним из открытий первой части сезона РПЛ. Как сообщают несколько источников, «Балтика» может рассмотреть вопрос о продаже Сауся, если предложение будет увеличено до 350-400 млн руб.

22-летний Владислав Саусь показал, что может закрывать всю правую бровку. Он провел в РПЛ без замен 17 матчей, забил один гол и отдал две передачи, заработал пять желтых карточек. Примечательно, что единственный гол полузащитника в РПЛ пришелся на матч второго тура со «Спартаком» (3:0).

Саусь является воспитанником «Зенита». В 2024 году «Балтика» купила футболиста за €150 тыс. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,8 млн.

Ранее Игорь Семшов посоветовал полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в Россию, так как испанский клуб оказался для него нефартовым.