Бывший нападающий «Химок» Садыгов вновь будет играть за клуб своего отца

Нападающий Илья Садыгов будет выступать за клуб второй турецкой лиги «Серикспор», сообщил Ajansspor.

Совладельцем турецкого клуба стал бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов, отец футболиста, приобретший 50% акций «Серикспора» за 362 млн руб.

24-летний Илья Садыгов на протяжении четырех лет был в составе «Химок», клубе своего отца. По окончании нынешнего сезона «Химки» приостановили свою деятельность из-за долгов клуба.

Садыгов-младший сыграл 78 матчей за «Химки» и забил три мяча. В минувшем сезоне он выходил на поле в 14 матчах в РПЛ (лишь однажды в стартовом составе) и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Серикспора», поднявшегося из третьего дивизиона чемпионата Турции во второй, станет Сергей Юран. Ранее он также работал в «Химках».