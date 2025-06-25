Бывший нападающий «Химок» Садыгов вновь будет играть за клуб своего отца
Ajansspor: нападающий Илья Садыгов перейдет в «Серикспор»
Фото: [ФК «Химки»]
Нападающий Илья Садыгов будет выступать за клуб второй турецкой лиги «Серикспор», сообщил Ajansspor.
Совладельцем турецкого клуба стал бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов, отец футболиста, приобретший 50% акций «Серикспора» за 362 млн руб.
24-летний Илья Садыгов на протяжении четырех лет был в составе «Химок», клубе своего отца. По окончании нынешнего сезона «Химки» приостановили свою деятельность из-за долгов клуба.
Садыгов-младший сыграл 78 матчей за «Химки» и забил три мяча. В минувшем сезоне он выходил на поле в 14 матчах в РПЛ (лишь однажды в стартовом составе) и отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что главным тренером «Серикспора», поднявшегося из третьего дивизиона чемпионата Турции во второй, станет Сергей Юран. Ранее он также работал в «Химках».