Юран продолжит тренерскую карьеру в Турции

Известно, что ранее 50% турецкого клуба за 362 млн руб. приобрел бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В отношении подмосковного клуба запущена процедура банкротства из-за долгов перед налоговой в 446 млн руб. ФК «Химки» объявил о приостановке своей деятельности из-за финансовых проблем.

«Серик Беледиеспор» по итогам минувшего сезона поднялся из третьего дивизиона чемпионата Турции во второй. Последним клубом 56-летнего Сергея Юрана был «Пари НН», откуда он был уволен в апреле 2024 года. Ранее Юран тренировал «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».

Ранее ЦСКА назначил главным тренером швейцарца Фабио Челестини. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как работали в РПЛ выходцы из чемпионата Швейцарии.