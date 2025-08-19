Бывший нападающий «Зенита» раскритиковал главных звезд команды
Фото: [Луис Энрике/ФК «Зенит»]
Бывший нападающий «Зенита» Анатолий Канищев резко высказался о лидерах петербургской команды в разговоре с «РБ Спорт».
По его мнению, бразильцы Жерсон и Луис Энрике не играют на должном уровне.
«Луис Энрике гарцует на фланге, Жерсон играет без движения, даже не ускоряется. Они пешком ходят. Эффективность их действий в матче против «Спартака» — ноль», — сказал Канищев.
Луис Энрике и Жерсон — самые дорогие игроки петербургского клуба. Портал Transfermarkt оценивает каждого из них в €25 млн.
«Зенит» после пяти туров в РПЛ набрал лишь шесть очков и занимает восьмое место. В последнем матче петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (2:2), причем красно-белые упустили победу, не реализовав пенальти в концовке матча.