Бывший партнер Овечкина перешел в «Салават Юлаев»

В список отказов хоккеиста поместил его теперь уже бывший клуб, магнитогорский «Металлург». В течение 48 часов на игрока мог претендовать любой клуб КХЛ. Заявку подал только «Салават Юлаев».

33-летний Евгений Кузнецов присоединился к «Металлургу» в октябре после безуспешных попыток найти команду в НХЛ. Главный тренер уральцев Андрей Разин критиковал игрока за плохую физическую форму и не раз оставлял на скамейке запасных. В 15 матчах сезона Кузнецов набрал 9 (1+8) очков.

Евгений Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Нападающий провел 11 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. В 2018 году «Столичные» выиграли Кубок Стэнли, а Кузнецов претендовал на «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф). Форвард выбил 32 (12+20) очка в 24 матчах постсезона. Однако почетный трофей вручили Овечкину.

В составе сборной России Кузнецов стал двукратным чемпионом мира, а также победителем МЧМ.

Ранее стало известно, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею не сыграет ни одна североамериканская сборная.