Бывший партнер Овечкина перешел в «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» забрал из списка отказов форварда Евгения Кузнецова
Фото: [ХК «Металлург»]
«Салават Юлаев» забрал нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В список отказов хоккеиста поместил его теперь уже бывший клуб, магнитогорский «Металлург». В течение 48 часов на игрока мог претендовать любой клуб КХЛ. Заявку подал только «Салават Юлаев».
33-летний Евгений Кузнецов присоединился к «Металлургу» в октябре после безуспешных попыток найти команду в НХЛ. Главный тренер уральцев Андрей Разин критиковал игрока за плохую физическую форму и не раз оставлял на скамейке запасных. В 15 матчах сезона Кузнецов набрал 9 (1+8) очков.
Евгений Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Нападающий провел 11 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. В 2018 году «Столичные» выиграли Кубок Стэнли, а Кузнецов претендовал на «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф). Форвард выбил 32 (12+20) очка в 24 матчах постсезона. Однако почетный трофей вручили Овечкину.
В составе сборной России Кузнецов стал двукратным чемпионом мира, а также победителем МЧМ.
