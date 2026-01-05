Канада сенсационно проиграла Чехии в полуфинале молодежного чемпионата мира

Сборная Чехии сенсационно обыграла команду Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 6:4.

Канадцы делегировали на турнир очень сильный состав — у многих хоккеистов уже есть опыт игры в НХЛ. Однако «кленовые листья» в третий раз подряд наступили на «чешские грабли». В 2024 и 2025 годах канадцы уступали чехам на стадии четвертьфинала.

В другом полуфинале Швеция одолела Финляндию в серии буллитов (4:3). Таким образом, в главном финале сыграют Чехия и Швеция, а Канада и Финляндия оспорят бронзовые медали. Впервые за 10 лет в финале не будет играть североамериканская сборная. В последний раз европейская сборная выигрывала МЧМ в 2019 году — тогда золото завоевала сборная Финляндии.

Два последних турнира выиграла сборная США. На этот раз американцы споткнулись в четвертьфинале, уступив в овертайме финнам (3:4).

