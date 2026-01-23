Бывший полузащитник «Динамо» перешел в «Ренн»

Французский клуб заплатил «Фенербахче» €9,5 млн за 26-летнего футболиста сборной Польши.

В 2019 году «Динамо» приобрело перспективного хавбека у «Легии» за €5,5 млн. В 2022 году футболист был отдан в аренду голландскому «Фейеноорду», а через год продан в «Фенербахче» за €10,7 млн.

В общей сложности поляк отыграл за «Динамо» 86 игр, в которых восемь раз отличился сам и 17 раз помог сделать это партнерам. В нынешнем сезоне Шиманьски провел за «Фенербахче» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

Новый клуб Шиманьского занимает шестое место в чемпионате Франции, набрав 31 очко в 18 матчах.

