Маркизио играл с португальцем в одной команды и дал совет молодым футболистам, если они хотят достичь величия в футболе, брать пример именно с Криша, а не Месси.

«Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А другой был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться», — считает Маркизио.

40-летний Криштиану Роналду и 38-летний Лионель Месси готовятся принять участие в очередном чемпионате мира в составе своих национальных сборных — Португалии и Аргентины соответственно.

Ранее сообщалось, что сразу пять саудовских клубов проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, в том числе и «Аль-Наср», за который выступает Роналду.