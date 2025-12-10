Пять клубов проявляют интерес к Салаху на фоне скандала египтянина с «Ливерпулем»

Контракт египетского форварда действует до лета 2027 года, но Салах может покинуть «Ливерпуль» уже в это зимнее трансферное окно. Нападающий конфликтует с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом. Он дал откровенное интервью после того, как перестал попадать в стартовый состав.

Салах не полетел с командой в Милан на матч Лиги чемпионов с «Интером» и опубликовал выразительную фотографию, где он сидит он посреди огромного тренажерного зала.

33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он дважды выигрывал с командой чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов. Салах четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ, в том числе, и в прошлом сезоне. В общей сложности египтянин провел за «Ливерпуль» 420 матчей во всех турнирах, в которых забил 250 мячей.

Ранее стало известно, что известный в прошлом хорватский футболист Роберт Просинечки возглавил сборную Кыргызстана.