Бывший тренер «Спартака» Абаскаль назвал сильнейшую по составу команду РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Гильерме Абаскаль в разговоре с Odds.ru заявил, что красно-белые должны выигрывать чемпионат России.

Испанский специалист заявил, что в «Спартаке» собраны игроки высочайшего класса, и по уровню футболистов красно-белые — сильнейшие в РПЛ.

Гильермо Абаскаль работал в «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. В настоящее время специалист возглавляет мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Лидируют «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 26 баллов.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и футболистов «Ростова» на очередном заседании. Матч между командами в 12-м туре завершился со счетом 1:1.