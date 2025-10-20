КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Ростова» в матче против «Спартака»
Фото: [РПЛ]
Матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1) попал в поле зрения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит оскорбительные выкрики болельщиков «Спартака».
«Также рассмотрим неподобающее поведение «Ростова», предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба», — добавил Григорьянц.
Матч «Спартак» — «Ростов» обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Встреча завершилась вничью — 1:1. Красно-белые играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления защитника Александера Джику.
