Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»
Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Тедеско на пост главного тренера
Фото: [Федерация футбола Бельгии]
«Ювентус» рассматривает кандидатуру экс-тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает Tuttosport.
Туринский клуб занимает пятое место в Серии А, и главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под угрозой увольнения.
В качестве его возможных преемников также назывались Игор Тудор и Роберто Манчини.
Доменико Тедеско работал в «Спартаке» в 2019-2021 годах. После этого он возглавлял «Лейпциг» и сборную Бельгии. В январе этого года специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера бельгийской сборной.
Ранее стало известно, что три испанских клуба интересуются защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.