Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»

Туринский клуб занимает пятое место в Серии А, и главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под угрозой увольнения.

В качестве его возможных преемников также назывались Игор Тудор и Роберто Манчини.

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» в 2019-2021 годах. После этого он возглавлял «Лейпциг» и сборную Бельгии. В январе этого года специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера бельгийской сборной.

Ранее стало известно, что три испанских клуба интересуются защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.