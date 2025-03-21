Три испанских клуба устроили охоту на футболиста «Локомотива»

Скауты «Бетиса», «Севильи» и «Леганеса» просматривали защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в ходе матча Лиги наций, сообщает Metaratings.ru.

Сборная Армении принимала сборную Грузии и уступила со счетом 0:3. Тикнизян провел на поле все 90 минут.

25-летний Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Железнодорожники выкупили футболиста у ЦСКА за 5,5 млн евро. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до 30 июня 2026 года.

Тикнизян провел за «Локо» 116 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 17 передач.

Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде признался, что хотел бы выступать в АПЛ.