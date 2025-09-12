Бывший защитник «Спартака» будет играть за «Чайку»

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов перешел в выступающую в Первой лиге «Чайку» из Песчанокопского.

25-летний защитник провел за «Спартак» в общей сложности 78 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре передачи. Минувший сезон Маслов провел в аренде в ФК «Сочи». В «Чайку» футболист перешел в качестве свободного агента. Контракт заключен сроком на один год.

Маслов привлекался в молодежную сборную России, за которую провел семь матчей.

«Чайка» занимает 17-е место в чемпионате Первой лиги, набрав шесть очков в девяти матчах.

