Бывший защитник «Спартака» оформил дубль в чемпионате Португалии

Мангаш проводил второй матч в составе «Спортинга» и отыграл все 90 минут. Португалец забил первый и четвертый голы своей команды. С 30-й минуты «Спортинг» играл в большинстве.

В сентябре прошлого года «Спартак» купил Мангаша у клуба «Витория Гимарайнш» за €2 млн, а 6 августа продал игрока в «Спортинг» за €300 тыс. За это время португальский защитник сыграл в 19 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России, отметившись тремя голами.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги пятого тура РПЛ, в центральном матче которого «Спартак» сыграл с «Зенитом» вничью — 2:2.