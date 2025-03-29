Бывшую невестку экс-президента Украины обманули мошенники на 10 млн рублей

По информации источника, 38-летняя москвичка узнала, что ее обманули, только через год. Она случайно выяснила, что на ее имя оформлен кредит, где она значится в качестве поручителя. Сама девушка об этом не знала.

Кредит был оформлен еще в 2023 году, когда Елизавета проходила лечение на Мальдивах. В качестве подозреваемой во влечении ее в мошенническую схему девушка называет бывшего партнера по бизнесу и автора женских инфокурсов Надежду Амрани.

Москвичка полагает, что именно Надежда могла подделать необходимые документы. Елизавета уже подала иск в суд о взыскании с Армани 20 млн руб.

Елизавета ранее была замужем за сыном Виктора Ющенко Андреем. У них в браке родилась дочь. После развода она вышла замуж за российского бизнесмена, из-за чего на ее родине — Украине, ее называли предательницей. Общение с Елизаветой прекратила даже ее родная сестра — украинская блогер Маша Ефросинина.

Ранее стало известно, что в Тульской области задержали пособницу мошенников из Москвы после обмана пенсионерки на 3,5 млн рублей.