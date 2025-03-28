Москвичка помогла аферистам лишить пенсионерку 3,5 млн рублей

Без солидной суммы осталась 74-летняя жительница Венева. Она поверила собеседнику по телефону, который представился сотрудником банка. Он заявил, что сбережения женщины в опасности. Аферист убедил пенсионерку, что ей следует снять деньги и передать курьеру. В общей сложности пожилая тулячка отдала 3,5 млн рублей пособнице.

Только через некоторое время жертва мошенников поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили личность женщины-курьера и провели задержание. Установили, что она из Москвы и подрабатывала на мошенников. Однако деньги, по ее признанию, она уже перевела работодателям.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники придумали новую схему с «кавказским маньяком» для обмана россиян.